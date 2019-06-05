На железнодорожных переездах пройдет день безопасности

| Фото: РЖД | Фото: РЖД

На железнодорожных переездах Тюменской области день безопасности пройдет 6 июня, сообщает пресс-служба тюменского региона СвЖД.

Железнодорожники совместно с представителями администраций населенных пунктов и ГИБДД проведут рейды, проверки технического состояния переездов, встречи с работниками автопредприятий.

На переездах станций Подъем, Мангут, Винзили, Карасульская, Малый Остров, Шаблыкино, Безруково, Камышлов, Талица, Тобольск, Аксариха и других будут организованы специальные профилактические акции.

На станции Винзили, на одном из самых загруженных железнодорожных переездов Тюменского региона СвЖД, 6 июня будет установлен легковой автомобиль с полученными в ДТП повреждениями. Водителям и пешеходам будут наглядно продемонстрированы тяжесть и необратимость последствий несоблюдения правил безопасности.

Во время акции молодые работники железной дороги развернут растяжки и баннеры, призывающие автомобилистов к соблюдению правил пересечения переездов. Также они напомнят водителям о персональной ответственности за допущенные нарушения, проведут экспресс-тестирование на знание ПДД, раздадут памятки и тематические сувениры.

Повышенное внимание к проблеме безопасности на переездах объяснимо: в 2018 году на сети ОАО "РЖД" произошло 259 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 175 человек. В Тюменском регионе СвЖД в прошедшем году произошло два ДТП, травмированы два человека, один из которых смертельно. Несмотря на то, что с начала 2019 года ДТП на переездах Тюменского региона СвЖД не допущено, число нарушений водителями правил проезда через железнодорожные переезды остается высоким.

Свердловская железная дорога призывает водителей автотранспорта поддержать проведение Международного дня привлечения внимания к железнодорожным переездам неукоснительным соблюдением правил дорожного движения.