Юные экологи могут провести каникулы в областной "Лесной школе"

| Фото: Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

V Областная "Лесная школа" ждет юных экологов с 17 по 21 июня, сообщает Дворец "Пионер".

Она пройдет на биостанции оз. Кучак Нижнетавдинского района. В школе принимают участие члены школьных лесничеств, активные участники эколого-биологических мероприятий из числа обучающихся 6–11 классов общеобразовательных организаций Тюменской области.

Количество участников ограничено - три участника от школьного лесничества или экологического объединения.

В программе школы планируется:

-практико-ориентированные занятия по дисциплинам: лесоведение, таксация, геодезия, зоология, почвоведение, водная экология и другие;

-проектная деятельность;

-обучение навыкам выживания в природе;

- спортивные, творческие и интеллектуальные игры.

Каждый участник должен иметь при себе: копию свидетельства о рождении (паспорта); копию медицинского страхового полюса; прививочный сертификат или выписку о прививках, заверенная лечебным или образовательным учреждением; медицинскую справку о состоянии здоровья; справку о санитарно-эпидемиологическом благополучии в районе из поликлиники по месту жительства (берется за три дня до поездки).

Для участия в школе необходимо подать заявку до 11 июня на e-mail: tooddchir@yandex.ru, с пометкой "Заявка Лесная школа".

Участие в школе бесплатное. Расходы по организации питания и проживания берут на себя организаторы. Расходы, связанные с доставкой участников до места регистрации и обратно за счет направляющей организации.

Заезд и регистрация участников 17 июня до 11 часов по адресу: Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 6а.

Подробную информацию можно узнать в положении Лесной школы, а также по телефону 48-40-64, 89123908168 Старосветов Евгений.