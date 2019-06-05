В Тюменской области сохраняется рост производства товарной рыбы

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В Тюменской области воспроизводство, вылов и переработка рыбы развиваются успешно и динамично. Это отметили депутаты Тюменской областной думы, которые на заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям, заслушали информацию регионального правительства о ходе выполнения рекомендаций о развитии рыбохозяйственной деятельности и товарного рыбоводства.

"Комплекс мероприятий, предусмотренных государственной программой развития АПК Тюменской области в части рыбоводного хозяйства характеризуется достаточно стабильной позитивной динамикой, - подчеркнул заместитель губернатора, директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов. – На протяжении шести лет сохраняется рост производства товарной рыбы. Средства областного бюджета, которыми мы поддерживали инвестиционные проекты в Сладковском, Казанском, Тюменском районах и других муниципальных образованиях, дают свои результаты, и мы видим, что одно только Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство по итогам прошлого года выловило столько рыбы, сколько в 2010 году производил весь рыбохозяйственный комплекс Тюменской области".

Существенную вклад в увеличение производства, по словам Владимир Чейметова, внесло завершение инвестиционного проекта в Тюменском районе, где стали активно выращивать клариевого сома.

"Наибольший рост по итогам прошлого года дало именно это предприятие, – подчеркнул он. – Анализ показывает, что вся выращенная рыба в полном объеме заготавливается и перерабатывается, и поступает на стол тюменцев".

Направления развития рыбоводства в Тюменской области определило разнообразие водоемов различного типа. В регионе развивается пастбищное (озерное), прудовое и индустриальное рыбоводство. Для осуществления пастбищного рыбоводства в Тюменской области представлен в долгосрочное пользование 181 рыбоводный участок.

Общий фонд прудовых площадей, находящихся на балансе предприятий составляет 740 га. На долю прудового рыбоводства приходится около 4% всей выращенной рыбы. На долю индустриального рыбоводства приходится около 7% всей выращенной рыбы.

В 2018 году рыбоводными хозяйствами Тюменской области выращено 917 тонн пеляди, 926 тонн карпа, 389 тонн щуки, 11 тонн осетра, 5 тонн стерляди и 806 тонн прочих видов рыбы.

"Проделана большая работа, - подвел итоги обсуждения информации правительства председатель комитета областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин. - Рыбохозяйственный комплекс Тюменской области динамично развивается и имеет большие перспективы роста".

Борис Олейник