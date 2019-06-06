В Тобольске открылся детский лагерь "Лаборатория творчества"

| Фото: КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

60 человек приняли участие в открытии первой смены детского лагеря "Лаборатория творчества" в Тобольске, сообщает администрация города.

На празднике в Центре молодежных инициатив три отряда представили свои визитки. Первый отряд "Максимум" рассказал о себе зажигательным танцем. Вместе со вторым отрядом – "ARENA STARS" - на сцену вышел почти настоящий конь, и все вместе показали танцевальную сценку. Третий отряд – "ГТО" к открытию смены успел придумать отрядный гимн, который ребята исполнили на сцене.

Каждый день в лагере начинается с утренней зарядки, затем ребят ждут творческие мастерские, игры на свежем воздухе. Каждую пятницу в лагере будут проходить концерты, где можно станцевать, спеть, прочитать стихи.

Ребят ожидают День театра, который предусматривает путешествие по стране Театралии и инсценировки сказок, День танца с танцевальными батлами, День дружбы народов с развлекательной программой "Перекрестки культур".

В День знакомства с великим земляком ребятам предстоит посетить виртуальную выставку "Семья Д. И. Менделеева в документах архива", в День открытий их ждет развлекательная программа "Академия веселых наук", также много других интересных мероприятий.