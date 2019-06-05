В Сладковском районе работает мобильная бригада медиков и соцработников

| Фото: sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Мобильная бригада медиков и социальных работников побывала в Степновском поселении, сообщает администрация Сладковского района.

В состав бригады вошли руководитель службы помощи и ухода на дому Елена Симонова, медицинский работник районной больницы Людмила Котломеева, руководитель службы комплексного сопровождения, профилактики и экстренной помощи семье и детям Галина Черепкова.

Мобильная бригада провела подворный обход граждан ветеранов войны, одиноко проживающих, состоящих на социальном обслуживании. Члены бригады разъяснили пожилым гражданам, инвалидам и родителям с детьми-инвалидами порядок и условия предоставления социальных услуг в форме на дому, обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортными и реабилитационными путевками.

Медицинский работник оказывала практическую помощь: измеряла артериальное давление, провела контроль за сроками использования медицинских препаратов, консультировала по правилам приема лекарств.

В рамках школы безопасности бригада посетила 33 человека, которым были вручены памятки и буклеты: "Лекарственная безопасность", "Правила приема лекарственных препаратов".