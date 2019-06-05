  • 5 июня 20195.06.2019среда
  • USD65,1614
    EUR73,4239
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер северо-западный

В Сладковском районе работает мобильная бригада медиков и соцработников

Общество, 17:22 05 июня 2019

sladkovo.admtyumen.ru | Фото: sladkovo.admtyumen.ru

Мобильная бригада медиков и социальных работников побывала в Степновском поселении, сообщает администрация Сладковского района.

В состав бригады вошли руководитель службы помощи и ухода на дому Елена Симонова, медицинский работник районной больницы Людмила Котломеева, руководитель службы комплексного сопровождения, профилактики и экстренной помощи семье и детям Галина Черепкова.

Мобильная бригада провела подворный обход граждан ветеранов войны, одиноко проживающих, состоящих на социальном обслуживании. Члены бригады разъяснили пожилым гражданам, инвалидам и родителям с детьми-инвалидами порядок и условия предоставления социальных услуг в форме на дому, обеспечение инвалидов, детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортными и реабилитационными путевками.

Медицинский работник оказывала практическую помощь: измеряла артериальное давление, провела контроль за сроками использования медицинских препаратов, консультировала по правилам приема лекарств.

В рамках школы безопасности бригада посетила 33 человека, которым были вручены памятки и буклеты: "Лекарственная безопасность", "Правила приема лекарственных препаратов".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медики , мобильная бригада , Сладковский район , социальная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:00 05.06.2019Ульяновы и Гилёвы встретятся у памятника основателям Ялуторовска
18:50 05.06.2019Тринадцать школьных лагерей открыты в Викуловском районе
18:39 05.06.2019Тюменцы редко указывают грамотность среди навыков в резюме
17:55 05.06.20196 июня - события дня