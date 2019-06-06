УК обязали вовремя информировать жителей о сроках отключений воды

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обязаны информировать жителей о сроках отключения горячего водоснабжения и говорить о причинах его отсутствия, сообщает администрация Тюмени.

Руководителям обслуживающих организаций необходимо провести разъяснительную работу с сотрудниками аварийно-диспетчерских служб, которые принимают звонки жителей.

Директор Единого центра оперативного реагирования Александр Ильин обратил особое внимание на эти вопросы и указал, что управляющие организации не имеют права устраняться от решения проблем жителей домов.

В связи с окончанием первого этапа опрессовки и подключением многоквартирных домов к системе ГВС с 3 мая в Единый центр оперативного реагирования поступает большое количество звонков от жителей в связи с отсутствием горячей воды. Людей тревожит порой не столько само ее отсутствие, сколько невозможность получить внятную информацию ни в своей УК, ни в УСТЭК. Зачастую указанные организации начинают перекидывать решение вопроса друг на друга.

Александр Ильин обратил внимание, в первую очередь управляющих организаций, на недопустимость их самоустранения от решения проблем жителей конкретных домов, связанных с подключением к системе горячего водоснабжения после опрессовки.

"Я понимаю, что объем работ объективно большой и встречаются технические сложности, требующие времени для решения. Но недопустимо оставлять жителей без информации, без нормального объяснения сути происходящего", – отметил он.

Напоминаем, что телефоны УК можно узнать на портале "Тюмень – наш дом". Там же с привязкой к дому размещена информация о сроках отключения на сетях.