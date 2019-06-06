Тюменкам в декрете предлагают повысить квалификацию

| Фото: trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

На курсы повышения квалификации приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района

Набор в группы проводится по основным направлениям: "Кадровый менеджмент", "Бухгалтерский учет и налогообложение", "Специалист в сфере закупок".

Как сообщила ведущий инспектор отдела профессионального обучения Центра занятости населения Гульназ Сабирова, это предложение для тех мам, которые планируют выйти на работу в 2019 году.

"Освежить знания, навыки мы предлагаем тем женщинам, которые уже находятся в трудовых отношениях, поэтому в числе документов, которые необходимо предоставить, заверенная копия приказа с места работы, подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Курсы будут проходить в очно-заочной форме, срок обучения в среднем составляет от полутора до трех месяцев", - рассказала Гульназ Сабирова.

Чтобы получить услугу, необходимо зарегистрироваться в Центре занятости населения, затем обратиться в отдел профессионального обучения, где специалисты предоставят полную информацию о предлагаемых специальностях. Обучение бесплатное, количество учебных мест в группах ограничено.

Обращаться следует по адресу: ул. Республики, 204в, корп. 3. Телефон отдела профессионального обучения: 27-35-30.