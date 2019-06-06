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Тюменский преподаватель получила медаль "Александр Пушкин 220 лет"

Общество, 13:26 06 июня 2019

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Преподаватель многопрофильного колледжа Ирина Жгурова удостоена медали "Александр Пушкин 220 лет" за вклад в развитие русской литературы, сообщает пресс-служба ТИУ.

Награждение прошло в Большом конференц-зале правительства Москвы 2 июня. Пушкинские медали получили авторы произведений, размещенных в Антологии русской поэзии и Антологии русской прозы. Ирина Жгурова получила награду из рук президента Российского союза писателей Дмитрия Кравчука. В Антологию русской поэзии за 2018 год включены две поэмы Ирины Жгуровой: "Ответ Артабану" и "Гибель самшита".

Ирина Жгурова — член Российского союза писателей и региональной общественной организации "Поэты Тюменской области"; лауреат поэтического конкурса "Ода Тюмени" 2012 года; финалист премии "Писатель года" за 2018 год, финалист литературной премии "Наследие-2015" и обладатель Звезды третьей степени литературной премии "Наследие-2018", награждена медалью "Маяковский — 125".

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# Александр Пушкин , медаль , преподаватель , ТИУ

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