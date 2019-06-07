На концерте немецких коллективов тюменцам раздадут буклеты с текстами

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Буклеты с текстами песен раздадут тюменцам на интерактивном концерте немецких творческих коллективов "Ohne Russland ist mein Leben nicht voll" ("Я себя не мыслю без России")", который начнется в ДНК "Строитель" 8 июня в 14 часов, сообщают организаторы.

В концерте прозвучат лучшие произведения ансамблей немецкой песни "Quelle" ("Источник"), "Edelweiss" ("Эдельвейс") и "Wir sind zusammen" ("Мы – вместе").

Основная тема концертной программы — любовь к России, тюменскому краю, великолепие природы, весеннее настроение. Наряду с немецкими песнями прозвучат и известные произведения русских и советских авторов, переведенные на немецкий язык.

Буклеты с текстами песен раздадут посетителям для того, чтобы они смогли поддержать артистов и спеть с ними. Вход — 110 рублей. Возрастное ограничение: 6+.