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Тюменский государственный университет вошел в число лучших вузов России

Общество, 19:38 06 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

ТюмГУ вошел Топ-50 сильнейших учебных заведений страны, дающих профильное IT-образование, сообщает пресс-служба вуза.

По данным исследования рейтингового агентства "РАЭКС Аналитика", в число лучших вузов, дающих качественное подготовку в этой сфере, вошли учебные заведения 27 российских городов. ТюмГУ расположился в рейтинге на 44 месте.

Как пояснили авторы исследования, из рейтинга исключены те направления, где ИТ-составляющая есть, но не является доминирующей. "Исключение составляют лишь математические науки, так как на практике выпускники с математическим бэкграундом активно пополняют ряды сотрудников ведущих ИТ-компаний и ИТ-подразделений организаций", - говорится в сообщении.

Рейтинг возглавил Московский государственный университет им. Михаила Ломоносова.

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# рейтинг , ТюмГУ

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