Гостям фестиваля "Мост дружбы" покажут танец огня и обряд очищения

| Фото: Областной центр культуры и творчества финно-угорских народов | Фото: Областной центр культуры и творчества финно-угорских народов

Красочный "Танец огня" откроет работу подворья финно-угорских народов в рамках XXV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы", который пройдет в Тюмени в День России 12 июня.

По словам председателя областного Центра культуры и творчества финно-угорских народов Любови Собяниной, в обряде примут участие представители разных финно-угорских народов, которые проживают в Тюменской области.

"В центре будет танцевать шаман с бубном, а вокруг девушки в красных костюмах, символизирующих огонь. Этим танцем мы встретим почетных гостей праздника и откроем работу подворья. Затем в течение дня гости фестиваля увидят и другие обряды, такие как марийский обряд жениха и невесты, коми-зырянский обряд очищения, обряд Троица", - рассказала она.

Неотъемлемой частью праздника станут национальные игры. Взрослые и маленькие тюменцы сыграют в перетягивание палки, ходьбу на ходулях, чехарду, догонялки через шест, катание мяча, марийскую игру биляша, удмуртскую игру вумурт.

Основам народного мастерства горожан и гостей Тюмени обучат лучшие мастера, которые приедут из муниципальных районов. Будут работать мастер-классы по марийской вышивке и национальным украшениям, вышивке бисером, гладью и на канве, художественному ручному вязанию, народной игрушке и резьбе по дереву.

"Традиционно пройдет мастер-класс по изготовлению обережной куклы Акань. Проведет его мастер Галина Волдина. Сама куколка выполняется без единого стежка, сделать ее под силу даже детям. Изготавливается Акань из тонкой ткани, сукна или меха", - рассказала Любовь Собянина.

Особую роль организаторы отводят национальной кухне. Приготовят удмуртские перепечи (открытая ватрушка с мясной, яичной, грибной или овощной начинкой), мордовские блины паче, коми-зырянский пирог Черинянь и другие блюда.

Всего на фестивале "Мост дружбы" на Цветном бульваре будут работать более 20 подворий. Гости праздника познакомятся с традиционной бытовой культурой народов многонациональной Тюменской области, примут участие в играх и обрядах, узнают секреты приготовления блюд национальной кухни, сделают тематические фото на память.

В течение дня на двух сценах выступят национальные творческие коллективы и солисты из 26 муниципальных районов юга области, а также из Югры и Ямала. Стартует фестиваль в 10 часов, вход свободный.

Любовь Голышева