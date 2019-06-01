Зооволонтеры расскажут школьникам о гуманном отношении к животным

| Фото: группа "Зооволонтёры ТюмГУ" ВКонтакте | Фото: группа "Зооволонтёры ТюмГУ" ВКонтакте

О гуманном отношении к животным расскажут студенты-зооволонтеры Тюменского госуниверситета учащимся вузов и ссузов, а также школьникам и воспитанникам детских садов. Уже в новом учебном году неравнодушные студенты планируют провести серию уроков, семинаров и мастер-классов.

Как рассказал ИА "Тюменская линия" куратор направления "Зооволонтеры ТюмГУ" Владислав Сиюткин, разработка плана реализации просветительской программы уже началась.

"По опыту работу в волонтерской сфере знаю, что население - от студентов и школьников до пенсионеров - не ознакомлено с работой местных приютов для бездомных животных. Наш проект призван разрешить первопричины проблемы путем просветительских акций, а также помощи приютам города и области", - рассказал он.

Встречи с юными тюменцам студенты организуют в рамках проекта "Посылка лучшему другу", который стартовал в декабре 2018 года и уже вышел за пределы вуза. Каждый месяц волонтеры собирают корм, крупы и медикаменты для питомцев, а в последнее воскресенье месяца доставляют необходимые вещи четвероногим друзьям. За полгода молодые тюменцы собрали посылки общим весом около 500 кг, свой вклад в сбор внесли более 100 благотворителей.

Любовь Голышева