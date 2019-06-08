Тюменских читателей зовут на встречу проекта "У фонтана"

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Очередная встреча в рамках летнего проекта для любителей чтения и отдыха на свежем воздухе "У фонтана" пройдет у Информационно-библиотечного центра для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) 15 июня в 16 часов, сообщают организаторы.

Встреча будет приурочена к Всемирному дню ветра. Организаторы ждут всех заинтересованных. К партнерству приглашают инициативные группы и творческие коллективы.

Проект "У фонтана" запустил Информационно-библиотечный центр для молодежи. Каждую первую и третью субботу летних месяцев территория около библиотеки будет превращаться в уютную интерактивную площадку, удобную для интеллектуального отдыха горожан. Место будет способствовать разнообразному взаимодействию тюменцев с предлагаемыми услугами библиотеки и ее партнеров. Читатели и прохожие смогут сами выбирать, что им интересно и необходимо.

Организаторы верят, что летний досуг тюменцев станет более разнообразным благодаря новому проекту. Общение на свежем воздухе благоприятно скажется на чтении и творческой самореализации горожан разного возраста. Новая форма библиотечной деятельности повысит имидж библиотеки в глазах молодежи, привлечет к книге и чтению.

Первую интерактивную площадку в рамках проекта открыли 1 июня. Участие в мероприятии приняли ребята из инклюзивного центра развития "Академия диджеинга". Они провели игровую и музыкальную программы. Горожане с азартом играли в настольные игры "Дженга", "Волшебник Изумрудного города", "Угадай кто?", своими руками создавали закладки в виде зайчат. Специально для мероприятия организаторы подготовили три фотозоны.