Ишимцы отмечают день рождения Пушкина

| Фото: центральной библиотеки г. Ишима | Фото: центральной библиотеки г. Ишима

Акция "Пушкин - the best!" пройдет в дворике Центральной библиотеки 6 июня в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Ребята почитают стихи и сказки поэта, поиграют в веселую викторину и попробуют поймать золотую рыбку. Всех желающих ждут к 16 часам в центральной библиотеке.

По информации главного библиотекаря центральной библиотеки Ларисы Грековой, с 4 по 20 июня в детско-юношеском отделе Центральной библиотеки работает выставка-портрет "Здесь Пушкиным все дышит и живет". Вниманию читателей представлены любимые всеми поколениями стихотворения поэта и красочные издания известных сказок.

В библиотеке им. А. И. Васильева с 3 по 17 июня работает выставка-чествование "Образ, бережно хранимый…". Для всех любителей творчества знаменитого писателя представлены издания, рассказывающие о жизненном пути поэта и представляющие воспоминания современников Александра Сергеевича. Стихотворения, посвящённые поэту, представлены в сборнике "Венок Пушкину". Выставка познакомит читателей с изданиями произведений А. С. Пушкина разных лет.

В связи с 220-летием со дня рождения поэта на детском абонементе центральной библиотеки организована книжная выставка "Живое пушкинское слово", где представлены любимые всеми поколениями стихи поэта, сказки, драматические произведения, поэмы, а также информационные пособия о жизни и творчестве писателя.

Инна Кондрашкина