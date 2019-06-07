Российские студенты смогут учиться в 5G-лаборатории

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

За знаниями в сфере новых технологий и 5G уральские выпускники могут отправиться в город на Неве и подать документы в Санкт-Петербургский государственный университет. МегаФон и вуз подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и объявили о создании цифровой лаборатории 5G. В ней будет оборудована тестовая зона "пятого поколения" для обучения студентов.

В лаборатории будет проводиться тестирование и разработка цифровых продуктов на основе технологии 5G, в том числе – изучение радиочастотного спектра и интерфейсов радиосети 5G, скорости передачи данных, задержки распространения сигнала, управления ресурсами и т. д.

МегаФон будет содействовать университету в подборе тем научных исследований и выпускных квалификационных работ. Также совместно будет осуществляться разработка специальных учебных курсов, дисциплин, ориентированных на целевую подготовку специалистов, создаваться образовательные программы по подготовке специалистов, востребованных на рынке труда в эпоху цифровой экономики.

"У Санкт-Петербургского университета огромный исследовательский, научный и образовательный потенциал. Его реализация будет гораздо эффективнее в сотрудничестве с бизнесом, обладающим практическим опытом и ресурсами. В 5G-лаборатории будут созданы все условия для того, чтобы здесь и сейчас применять полученные знания на решении реальных бизнес кейсов с поддержкой экспертов нашей компании. Мы надеемся, что наше взаимодействие с СПбГУ станет еще одной ступенью в формировании 5G-экосистемы, являющейся основой для развития цифровизации различных отраслей промышленности в России, и значимым вкладом МегаФона в подготовку молодых специалистов и развитие цифровых талантов", – заметил директор по корпоративному развитию и управлению персоналом ПАО "МегаФон" Валентина Ватрак.

"Университет постоянно находится в поиске новых практик и образовательных моделей для того, чтобы отвечать вызовам цифровой экономики. Лаборатория 5G станет местом для сотрудничества между специалистами разных направлений, образованием и бизнесом. Мы очень рады, что университет будет стоять у истоков внедрения этой технологии в России", - отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.