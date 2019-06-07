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Тюменка выплатила штраф, чтобы избежать ареста автомобиля

Происшествия, 12:20 07 июня 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменская предпринимательница выплатила штраф после предупреждения об аресте автомобиля, сообщает УФССП России по Тюменской области.

В магазине Заречного микрорайона продавали алкоголь без лицензии, чтобы не платить налоги за торговлю спиртной продукцией. За это индивидуальная предпринимательница была оштрафована на 100 тыс. рублей. Но с оплатой штрафа женщина не спешила.

Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств и предупреждение о дальнейшем аресте автомобиля. Женщина штраф оплатила и предоставила приставам чек об оплате.

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# долги , судебные приставы , штраф

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