Подготовка к отопительному сезону началась на Ямале

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Подготовка к новому отопительному сезону стартовала в Ямальском районе. В начале июня в Яр-Сале планируют принять 2 тыс. тонн дизельного топлива, в Сеяхе, Панаевске и Салемале уже отремонтированы топливопроводы, сообщает ИА "Север-пресс".

В 2019 году в Панаевске и Салемале запланировали промывку сетей холодного водоснабжения протяженностью 1 тыс. 165 и 2 тыс. метров. Впервые этот способ применили в 2018 году в Яр-Сале, он оказался эффективным — удалось повысить качество питьевой воды.

В Сеяхе реконструируют установку водоподготовки на 1 тыс. 200 кубометров в сутки — это должно заметно улучшить качество питьевой воды. В Новом Порту проведут капитальный ремонт системы автоматического управления комплекса порционного дозирования растворов станции водоочистки.