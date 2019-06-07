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Из Тюмени можно улететь в Томск без пересадки

Общество, 17:27 07 июня 2019

www.tjm.aero | Фото: www.tjm.aero

Улететь из Тюмени в Томск можно за 5 тыс. 700 рублей. Первый прямой рейс авиакомпании "Ангара" состоялся 3 июня, сообщает аэропорт Рощино.

Продолжительность перелета Тюмень – Томск – 2 часа 20 минут, на комфортном самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров. Авиарейс субсидируется Росавиацией в рамках постановления Правительства РФ.

Для пассажиров, желающих улететь из Тюмени в Иркутск, предусмотрен удобный трансфер. Время в пути – 5 часов 10 минут с посадкой в Томске. Стоимость перелета Тюмень - Иркутск – от 9 тыс. 495 рублей.

Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании и во всех авиакассах.

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# авиаперелеты , аэропорт Рощино , Иркутск , Томск

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