Из Тюмени можно улететь в Томск без пересадки

| Фото: www.tjm.aero | Фото: www.tjm.aero

Улететь из Тюмени в Томск можно за 5 тыс. 700 рублей. Первый прямой рейс авиакомпании "Ангара" состоялся 3 июня, сообщает аэропорт Рощино.

Продолжительность перелета Тюмень – Томск – 2 часа 20 минут, на комфортном самолете Ан-148-100Е, вмещающем 75 пассажиров. Авиарейс субсидируется Росавиацией в рамках постановления Правительства РФ.

Для пассажиров, желающих улететь из Тюмени в Иркутск, предусмотрен удобный трансфер. Время в пути – 5 часов 10 минут с посадкой в Томске. Стоимость перелета Тюмень - Иркутск – от 9 тыс. 495 рублей.

Приобрести авиабилеты можно на сайте авиакомпании и во всех авиакассах.