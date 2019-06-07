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В Иртыш выпустили мальков осетра и стерляди

Экономика, 14:54 07 июня 2019

пресс-центр XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить» | Фото: пресс-центр XVII международной экологической акции «Спасти и сохранить»

2, 5 тыс. мальков осетра и стерляди выпустили в Иртыш участники XVII международной экологической акции "Спасти и сохранить" в Ханты-Мансийске 8 июня, сообщает пресс-центр мероприятия.

Молодь осетра доставили из Тюмени накануне ночью. Подростки стерляди родом с Югорского рыборазводного завода. Это уже подращенная рыба, ей около года, выживаемость таких особей в дикой природе составляет 50-60 % - она уже может укрываться от хищников.

Руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев отметил, что в 2019 году запланирован выпуск порядка 4 млн молоди осетра в реки Обь-Иртышского бассейна.

"Я считаю, что мы не зря встали так рано для того, чтобы стать свидетелями такого масштабного мероприятия, я могу только выразить свое восхищение организаторам", – сказала участница XXIII Международного экологического телефестиваля из Москвы Елена Эткина.

В рамках мероприятий по восстановлению популяции сибирского осетра регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" планируется выпустить в водные объекты Ханты-Мансийского автономного округа с 2019 по 2024 годы не менее 6 млн молоди сибирского осетра.

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# мальки , река Иртыш , рыбоводство , рыборазведение , сибирский осетр , стерлядь

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