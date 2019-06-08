Тюменские "Бабушки особого назначения" получили грантовую поддержку

| Фото: из группы "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: из группы "Благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Тюменский проект "Бабушки особого назначения" получил грантовую поддержку по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов, сообщает региональный благотворительный фонд "Старшее поколение".

Как рассказали в фонде, благодаря победе проекта старшее поколение сможет открыть для себя еще больше новых возможностей.

Академия собственной безопасности совместно с партнерами - специалистами МВД, ГИБДД, учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора и представителями иных ведомств подготовила для тюменцев серебряного возраста краш-тесты, практикумы, тренинги и мастер-классы.

На занятиях участники проекта получат навыки самообороны, определят психологический портрет мошенника, изучат правила выбора продуктов питания и права потребителей, приобщатся к экологичному образу жизни, начнут вести деятельность по сохранению окружающей среды, начиная со своего дома, двора, парка.

Познакомившись с видами опасностей, угрожающих пожилому человеку в повседневной жизни, активисты с опытом освоят методы и приемы защиты, минимизируют возможный ущерб в чрезвычайных ситуациях.

После прохождения обучающих мероприятий пожилые люди смогут сами оказывать помощь другим.

"Бабушки особого назначения" — это комплексная форма работы с пенсионерами. Главная стратегия — не просто изменить стереотип мышления пожилых людей в отношении безопасности, но и вовлечь их в активную общественную деятельность", — отмечают авторы проекта.

Активные пенсионеры смогут принять участие в проекте и проявить себя. Они могут записаться и подробнее узнать о "Бабушках особого назначения" на странице фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте или по телефону: 30-39-59.