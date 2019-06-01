Юных читателей Тюмени познакомят с журналом "Мурзилка"

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Час веселых затей "С "Мурзилкой" интересно жить, с "Мурзилкой" весело дружить!" начнется в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) 10 июня в 10 часов, сообщает городской департамент культуры.

Мероприятие приурочено к 95-летию выхода в свет детского журнала "Мурзилка".

В 10 часов в библиотеке № 20 (ул. Пермякова, 6-а/1) – интерактивное путешествие "Родина моя, нет тебя прекрасней!". Библиотека приглашает ребят совершить путешествие по нашей необъятной родине, с помощью игр и викторин проверить и пополнить свои знания о России.

В 11 часов в библиотеке № 1 (ул. Матросова, 27/1) – час фольклора "Хоровод русской матрешки". Наряду с русской берёзкой и русским самоваром Матрешка является символом России. Она – добрая посланница дружбы и любви, счастья и благополучия.

В 18 часов в ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) – танцевальный вечер "России посвящается".