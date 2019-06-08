Первый сезон "Возвращения в Простоквашино" планируют продать Китаю

| Фото: из группы "Союзмультфильм" во ВКонтакте | Фото: из группы "Союзмультфильм" во ВКонтакте

Переговоры по поводу продажи первого сезона мультфильма "Возвращение в Простоквашино" ведет студия "Союзмультфильм" с Китаем, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления учреждения Юлиану Слащеву.

"У нас есть большие планы по международным продажам "Простоквашино". Мы ведем переговоры с Китаем, со стороны стран Восточной Европы также видим большой интерес. Единственное их пожелание - большее количество серий. Сейчас их 15. Планируется, что до середины следующего года будет создано 30. Международные коллеги хотели бы покупать сезон целиком, просят ускорить производство", — передает РИА Новости слова Слащевой.

Зарубежные страны, по ее словам, готовы покупать мультфильм, они понимают его юмор, считают проект интересным и современным.

Напомним, новые серии легендарного мультсериала начали появляться весной 2018 года в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая 2018 года "Союзмультфильм" запустил официальный канал на видеохостинге YouTube, где теперь публикуют новые эпизоды.

Летом первый сезон мультсериала планируют представить на анимационном рынке в Анси.