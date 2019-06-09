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В тюменских магазинах стало больше местной рыбы

Экономика, 18:18 09 июня 2019

www.fish.gov.ru | Фото: www.fish.gov.ru

В тюменских магазинах стали продавать больше местной рыбы. Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Основные предприятия, которые занимаются рыбоводством в регионе, - "Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство", "Казанская рыба" и "Пышма-96". Пользователи рыбоводных участков в своих отчетах отмечают, что производство рыбы в 2018 году составило 3 тыс. 54 тонн. А это в 2,6 раза превышает целевой показатель — 1 тыс. 165 тонн, установленный для Тюменской области отраслевой программой "Развитие товарной аквакультуры".

В департаменте АПК подчеркнули, что общий объем производства растет стремительными темпами. Если сравнивать с 2017 годом, то производство объектов рыбоводства в Тюменской области увеличилось на 943 тонн, или почти на 45%, сообщает Вслух.ру.

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