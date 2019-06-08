Более тридцати студотрядов будут трудиться в Тюменской области и за ее пределами

| Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда | Фото: пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда

32 студенческих отряда будут работать на территории Тюменской области из ее пределами летом, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.

Юбилейный трудовой семестр студенческих отрядов открыли 7 июня. Лето на целине ждет 1 тыс. 155 молодых людей и девушек из 11 вузов и ссузов Тюменской области.

В 2019 году в регионе сформировали 32 студенческих отряда, которые будут трудиться в составе строительных, педагогических, сервисных, медицинских, сельскохозяйственных отрядов, отрядов проводников и профильных отрядов (энергетики, спасатели и речники) на территории Тюменской области, ХМАО, ЯНАО. Также бойцов задействуют во всероссийских и межрегиональных трудовых проектах.

Три отряда Тюменского индустриального университета прошли на Всероссийские студенческие стройки, организованные Госкорпорацией "Росатом": ССО "Север" и "Олимп" - на "Мирный атом - 2019" (Озерск, Челябинская область) и ССО "Веста" - на "Мирный атом-ЛАЭС" (Сосновый Бор, Ленинградская область). Сводный студенческий отряд проводников будет трудиться в составе Всероссийского студенческого отряда проводников.

Бойцы СМО "Медик" Илфира Абубякирова и Анастасия Леонова отправятся в Архангельск, где вольются в работу Всероссийского студенческого медицинского отряда "Коллеги". Здесь работают помощниками медсестер, регистраторами, а те, кто имеют сертификаты, - медсестрами и медбратьями.

Студенческому сельскохозяйственному отряду "Жизнь" (ГАУСЗ) предстоит трудиться на межрегиональный трудовой сельскохозяйственный проект "Гигант", а сводному сельскохозяйственному отряду "Тюмень" вручили путевку на Всероссийский трудовой сельскохозяйственный проект "Гигант" в Краснодарском крае. Боец ССхО "Жизнь" Диана Коротких этим летом отправится на работу во Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд "Молочный стандарт" (Воронежская область, ГК "ЭкоНива-АПК Холдинг"). Остальные будут трудиться вожатыми в детских лагерях области.

Первокурсник Строительного института кафедры "Автомобильные дороги и аэродромы", кандидат ССО "Универсал" Руслан Широких отправится в родной Салехард на возведение детского сада.

В Тюмени отряды будут работать с ТИУ, ТФ "Мостоотряд-36" АО "Мостострой-11", медицинскими учреждениями. В других регионах - со строительным управлением АО "Мостострой-11", АО "Концерн Титан-2 ФГУП "ПО "МАЯК", АО "ФПК", ООО "Мобильные кадры Западной Сибири", СУ-926 "Автоба", АО "Сад Гигант", ООО "ЭкоНиваАгро" ГК "ЭкоНива-АПК Холдинг", филиалом ПАО "ФСК-ЕЭС" МЭС Западной Сибири.

По итогам трудового семестра определят лучших. Они получат путевки на юбилейный Всероссийский слет студенческих отрядов, который пройдет с 25 по 28 октября в Москве. Также назовут лучший отряд Тюменской области.

Отметим, в 2019 году движению студенческих отрядов в РФ исполняется 60 лет, а Российским студенческим отрядам - 15 лет.