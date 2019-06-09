В Тюмени школьники написали олимпиаду по предпринимательству

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские школьники и их родители приняли участие в первой олимпиаде по предпринимательству. Олимпиада прошла на платформе Учи.ру, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

За 40 минут участникам нужно было выполнить задания, данные в формате компьютерных игр. Так, например, чтобы провести героя по лабиринту, нужно было решить математические задачи, чтобы сделать максимальное количество бутербродов за отведенное время – подключить логику, чтобы создать робота-помощника – добавить воображение и абстрактное мышление.

Задачи требовали не только знаний, но и умения применять их в бизнес-ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни.

"Учи.ру" — это образовательная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Платформа полностью соответствует федеральным образовательным стандартам и дополняет классическое школьное обучение.