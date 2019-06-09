  • 9 июня 20199.06.2019воскресенье
  • USD65,0395
    EUR73,2605
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер западный

В Тюмени школьники написали олимпиаду по предпринимательству

Общество, 10:43 09 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Тюменские школьники и их родители приняли участие в первой олимпиаде по предпринимательству. Олимпиада прошла на платформе Учи.ру, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

За 40 минут участникам нужно было выполнить задания, данные в формате компьютерных игр. Так, например, чтобы провести героя по лабиринту, нужно было решить математические задачи, чтобы сделать максимальное количество бутербродов за отведенное время – подключить логику, чтобы создать робота-помощника – добавить воображение и абстрактное мышление.

Задачи требовали не только знаний, но и умения применять их в бизнес-ситуациях, максимально приближенных к реальной жизни.

"Учи.ру" — это образовательная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Платформа полностью соответствует федеральным образовательным стандартам и дополняет классическое школьное обучение.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# олимпиады , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:08 09.06.2019Максим Афанасьев встретился с активом Совета ветеранов Тобольска
14:46 09.06.2019Дети Уватского района познакомились со спасательной спецтехникой
14:06 09.06.2019В Княжево прошел форум "Экологическое ассорти"
13:06 09.06.2019Ученые разработают новую методику экологического мониторинга недропользователями Арктики