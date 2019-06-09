Грузовой корабль "Прогресс-11" покинет МКС

| Фото: NASA/Роскосмос | Фото: NASA/Роскосмос

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-11" отчалит от Международной космической станции в конце июля, сообщает РИА "Новости".

4 июня корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от станции и был сведен с околоземной орбиты. "Прогресс МС-11" покинет МКС 29 июля, его место на станции займет корабль "Прогресс МС-12", запуск которого намечен на 31 июля.

Добавим, что в настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.