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Грузовой корабль "Прогресс-11" покинет МКС

Общество, 11:09 09 июня 2019

NASA/Роскосмос | Фото: NASA/Роскосмос

Российский грузовой корабль "Прогресс МС-11" отчалит от Международной космической станции в конце июля, сообщает РИА "Новости".

4 июня корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от станции и был сведен с околоземной орбиты. "Прогресс МС-11" покинет МКС 29 июля, его место на станции займет корабль "Прогресс МС-12", запуск которого намечен на 31 июля.

Добавим, что в настоящее время на борту МКС находится экипаж из россиян Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американцев Энн Макклейн, Ника Хейга и Кристины Кук, а также канадца Давида Сен-Жака.

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# космос , МКС , НАСА

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