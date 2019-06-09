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Тюменские волонтеры-медики поддержали всероссийскую акцию "Добро в село"

Общество, 11:49 09 июня 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи областной больницы №3 присоединились к всероссийской акции "Добро в село". Медики провели бесплатное обследование жителей Нижнеаремзянского и Карачинского сельских поселений, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Волонтеры Тобольского медколледжа рассказали о полезном питании, здоровом образе жизни, облагородили близлежащую территорию фельдшерских пунктов и высадили цветы.

Селяне получили возможность проверить работу своего сердца, научились правильно измерять артериальное давление и проконсультировались с врачом центра здоровья.

Оптометрист измерил внутриглазное давление для выявления пациентов, подверженных риску глаукомы, участники акции прошли флюорографию. Также организовали мужской и женский кабинеты раннего выявления онкологических заболеваний. Обследование прошли 124 человека.

Всеобуч "Нет раку груди!", научил женщин правильному самообследованию, развеял распространенные заблуждения о раке молочной железы и мастопатии.

22 человека в Нижних Аремзянах проконсультировались со специалистом одной из страховых компаний, который рассказал участникам акции о правах и обязанностях пациента в системе ОМС.

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# волонтеры-медики , медицина

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