Ученые разработают новую методику экологического мониторинга недропользователями Арктики

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Группа ученых-геоэкологов из Санкт-Петербургского государственного университета работает над созданием рекомендаций по экологическому мониторингу в зоне нефте- и газодобычи в Арктике. Работы проводят в рамках гранта Русского географического общества, сообщает ИА "Север-пресс".

"Наши исследования в Ямало-Ненецком автономном округе показывают, что необходимо внесение существенных изменений в программы мониторинга, который обязаны проводить недропользователи. По итогам работ в этом году будет подготовлен проект методического документа", — рассказала профессор кафедры геоэкологии и природопользования СПбГУ Марина Опекунова.

По ее словам, следует оптимизировать перечень загрязняющих веществ, по которым ведется мониторинг, усовершенствовать методы отбора и анализа проб, а также обработки полученных результатов для формирования в дальнейшем управляющих решений.

В ЯНАО обязательным является изучение фенола, бензапирена, шестивалентного хрома, но эти вещества в минимальной степени связаны с разработкой углеводородного сырья. При этом не рассматриваются такие важные индикаторы как барий, стронций и нафталин.

По словам Марины Опекуновой, растения, которые в настоящее время не входят в состав компонентов, обязательных к изучению при проведении мониторинга, оказались очень хорошими показателями состояния и загрязнения окружающей среды северных регионов и в разрабатываемый проект документа будут включены в качестве обязательных.