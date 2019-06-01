10 июня в Тюмени: от летней жары до грозы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 26 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 10 июня, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают весьма разнообразную погоду в этот летний день. Ясно и солнечно будет, согласно прогнозу, в первую половину дня, до 14 часов. Затем ожидается переменная облачность и местами сухая гроза, без осадков, которая после 17 часов дополнится ливнем. К вечеру похолодает до плюс 22 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 60-96 %.

Все это будет сопровождаться западным и северо-западным ветром, его основная скорость - 5 метров в секунду. Однако порывы могут достигать 13 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным 750-752 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 31 минуту. Долгота дня 17 часов 47 минут.