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Юргинская школьница признана победителем всероссийского лесного конкурса

Общество, 12:38 10 июня 2019

Дворец "Пионер" | Фото: Дворец "Пионер"

Воспитанница школьного лесничества "Лесновец" из Юргинского района – Яна Воробьева стала победителем в номинации "Проектная природоохранная деятельность" на ХVI Всероссийском лесном конкурсе "Подрост" Москве прошел с 3 по 6 июня, сообщает Дворец "Пионер".

Школьники представляли конкурсные работы в номинациях "Лесоведение и лесоводство", "Экология лесных животных", "Экология лесных растений", "Проектная природоохранная деятельность". Студенты техникумов лесного профиля защищали свои исследования, связанные с изучением технологий лесохозяйственных работ. Для руководителей школьных лесничеств была предусмотрена номинация "Школьные лесничества в условиях современного образования".

В финале приняли участие 92 конкурсанта из 47 регионов со всей страны. Всего на федеральный этап поступила 301 работа из 68 субъектов Российской Федерации.

Всероссийский юниорский лесной конкурс "Подрост" был учрежден в 2004 году.

Победители Всероссийского конкурса примут участие в международном конкурсе, который пройдет в сентябре 2019 года в Воронеже.

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# конкурс , лесничества , школьники

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