В Тобольске открыли профильную смену лагеря "Юный техник"

| Фото: КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

Около 50 человек принимают участие в профильной смене "КРИД" в летнем оздоровительном лагере "Юный техник" в Тобольске, сообщает городская администрация.

В рамках торжественного открытия ребята показали свои творческие способности. Юные техники пели, танцевали, читали стихи, показывали умения в художественной гимнастике, соревновались на скорость в сборке кубика Рубика, представили свои отряды и подготовили визитные карточки.

Помимо творческих номеров дети участвовали в интеллектуальной викторине и дали торжественные клятвы, посвященные активному и позитивному отдыху на смене. Вожатые показали свое умение танцевать и проводить интересные игры.

Профильная смена "КРИД" - это картинг, робототехника и дизайн. Она продлится 21 день. По ее окончании каждый ребенок получит сертификат освоения начального курса технических дисциплин.