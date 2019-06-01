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В Тобольске открыли профильную смену лагеря "Юный техник"

Общество, 18:38 10 июня 2019

КДМ Тобольск | Фото: КДМ Тобольск

Около 50 человек принимают участие в профильной смене "КРИД" в летнем оздоровительном лагере "Юный техник" в Тобольске, сообщает городская администрация.

В рамках торжественного открытия ребята показали свои творческие способности. Юные техники пели, танцевали, читали стихи, показывали умения в художественной гимнастике, соревновались на скорость в сборке кубика Рубика, представили свои отряды и подготовили визитные карточки.

Помимо творческих номеров дети участвовали в интеллектуальной викторине и дали торжественные клятвы, посвященные активному и позитивному отдыху на смене. Вожатые показали свое умение танцевать и проводить интересные игры.

Профильная смена "КРИД" - это картинг, робототехника и дизайн. Она продлится 21 день. По ее окончании каждый ребенок получит сертификат освоения начального курса технических дисциплин.

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# детский летний отдых , Тобольск

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