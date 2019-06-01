Из Салехарда в Яр-Сале можно попасть по воде

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Теплоход А-145 отправился в рейс по маршруту Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале и обратно 10 июня, сообщает правительство ЯНАО.

Сохраняется субсидирование социально значимых перевозок по межмуниципальным и межрегиональным маршрутам: Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно, Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда и обратно, Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым‑Мыс и обратно, Салехард – Новый Порт – Антипаюта и обратно, Салехард – Катравож и обратно, Омск – Тобольск – Ханты‑Мансийск – Салехард и обратно, Берёзово – Салехард – Мужи и обратно.

На межрегиональном маршруте из Берёзово в Мужи и Салехард пассажиров перевозят теплоходы типа "Метеор". На маршруте Салехард – Катравож – теплоход "Фарман Салманов". На маршрутах Салехард – Шурышкары – Мужи и обратно, Салехард – Питляр – Горки – Лопхари – Казым-Мыс, Салехард – Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале – Ныда и обратно – теплоходы проекта А‑145 "Виктор Черномырдин" и "Рем Вяхирев".

На самом протяженном маршруте Омск – Тобольск – Ханты‑Мансийск – Салехард с 28 мая курсируют теплоходы "Родина" и "Механик Калашников". Последний рейс из Салехарда намечен на 6 октября.