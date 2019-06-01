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Определены победители фестиваля ГТО среди студентов

Спорт, 14:27 10 июня 2019

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Сборная Тюменского государственного университета признана победителем Областного фестиваля ГТО среди студентов, который проходил 8-9 июня, сообщает ЦСП72.

Второе место у Тюменского индустриального университета.

На фестивале ГТО спортсменам предстояло показать максимум возможностей в 11 видах испытаний комплекса ГТО - стрельба из пневматической винтовки, метание спортивного снаряда, бег на короткие и длинные дистанции, подтягивание, отжимание, поднимание туловища, наклон вперед, прыжок в длину с места, челночный бег и плавание.

Соревнования начались со стрельбы из пневматической винтовки, лучший результат показала Арина Борисова, ТюмГУ – 41 очко; в испытании "Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье" Павел Яковлев, ТюмГУ - 31 см; в "Сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу" Хакимн Шариддинов, ТюмГУ - 100 раз; в "Поднимании туловища из положения лежа за 1 мин" Камилла Завгородняя, ТюмГУ - 68 раз.

По итогам суммы очков, набранных участниками фестиваля, определились победители и призеры среди мужчин и женщин (VI ступени).

Среди мужчин: первое место – Павел Яковлев, ТюмГУ.

Среди женщин: первой стала Юлия Осипчук, ТюмГУ.

Команда ТюмГУ получила право представлять Тюменскую область на Всероссийском этапе Фестиваля ГТО, который пройдет в сентябре в Челябинске.

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# ГТО , ТюмГУ , фестиваль ГТО

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