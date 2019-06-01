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Александр Моор подписал распоряжение о ликвидации незаконных свалок в Тобольском районе

Губернатор, 17:40 10 июня 2019

admtyumen.ru

Около 43 миллионов рублей направят на рекультивацию несанкционированных свалок в Тобольском районе. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства 10 июня.

В Тобольском муниципальном районе будут ликвидированы 17 свалок на землях лесного фонда и муниципальные свалки, расположенные по 22 адресам.

Напомним, что в Тюменской области на ликвидацию 435 свалок из областного бюджета выделено более 206 миллионов рублей.

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# Александр Моор , несанкционированные свалки , областной бюджет

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