Российские выпускники выбирают специальности программиста и врача

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Специальности программиста и врача - самые популярные среди абитуриентов, сообщает данные исследования РИА Новости.

Программистами планируют стать 16% выпускников, врачебную деятельность выбрали 13%. О том, что их ребенок будет учиться на юриста, говорили 6% родителей, на экономиста - 5%. Среди других специальностей - ветеринар, художник-дизайнер, военный инженер, строитель, летчик, спасатель.

При этом больше половины абитуриентов - 53% - планируют поступление в вузы, среднее профессиональное образование решили получить 36% выпускников. 4% учащихся выпускных классов не будут продолжать обучение в этом году, а затруднились с ответом 7% респондентов.

40% выпускников школ намерены в этом году поступать на технические специальности, 37% выбрали гуманитарные направления, а 23% еще выбирают.

Большинство родителей (74%) положительно относится к тому, чтобы во время обучения их дети работали по будущей специальности. Нейтральны по отношению к этому вопросу 15% респондентов. Против совмещения учебы и работы по будущему профилю высказались 11% опрошенных.