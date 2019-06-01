Дошколята Боровского отметили новоселье

| Фото: управление образования Тюменского района | Фото: управление образования Тюменского района

Новый трехэтажный корпус "Кораблик" детсада "Журавушка" открылся в пос. Боровский Тюменского района 1 июня. Реконструкция здания велась в течение года.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сказала начальник управления образования Тюменского района Ольга Буторина.

"В помещении, которое было определено под новый корпус детсада, ранее был магазин, но по договоренности с предпринимателем, он сделал реконструкцию здания по нашему плану. Затем новый корпус был выкуплен. На эти цели было направлено около 110 миллионов рублей из регионального бюджета", - рассказала она.

Общая площадь нового корпуса составляет 1 тыс. 715 кв. метров. По словам начальника районного управления образования, шесть групп корпуса отличаются своей индивидуальностью: формой и дизайнерским решением.

Проектное количество дошколят - 120 человек, но как заметила Буторина, их может быть и больше.

На оснащение корпуса "Кораблик" было выделено из бюджета Тюменской области более 13 млн 641 тыс. рублей. Всего в Тюменский район на обновление материально-технической базы трех детских садов освоено более 40 млн рублей.

Помимо просторных комнат для сна и игр детей, здесь имеются музыкально-физкультурный зал, сенсорная комната, кабинет психолога, логопеда, комната психологической разгрузки, медблок. Для прогулок организованы площадки по типу парковой зоны без ограничений с яркими игровыми комплексами.

Трехэтажное здание корпуса "Кораблика" оформлено тематически – на фасаде изображен парус. Во дворе установлены малые архитектурные формы. Здесь же проходят мастер-классы по росписи на гальке, вязание морского узла, твистинг, рисование морским песком.

Анжела Лебедева