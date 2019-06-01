Тюменцы могут выиграть билеты на концерт группы "Звери" на "БиблиоАРТе"

| Фото: из группы "БиблиоАРТ|Фестиваль литературы и искусства" во ВКонтакте | Фото: из группы "БиблиоАРТ|Фестиваль литературы и искусства" во ВКонтакте

Билеты на концерт музыкальной группы "Звери" смогут выиграть тюменцы на фестивале литературы и искусства "БиблиоАРТ" 14 июня, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Мероприятие стартует на ул. Орджоникидзе, 59 в 12 часов и продлится до 21 часа. Каждые полчаса на сцене будут разыгрывать подарки и сюрпризы от партнеров фестиваля. Для участия в беспроигрышной лотерее достаточно подойти в отдел регистрации пользователей с паспортом, получить уникальный читательский билет и билет для розыгрыша и опустить этот билет в лототрон.

Среди подарков — билеты в театр кукол и музейный комплекс им. И.Я. Словцова, в кинотеатры "Атмос Синема" и "Премьер", эксклюзивные букеты от мастерской "РадоДар", уникальная сувенирная продукция фестиваля, сертификаты в магазин "Знание" и творческой студии "Азур" и многое другое. Главный приз, который будет разыгран в финале концертной программы между гостями старше 18 лет, – два билета на концерт группы "Звери".

С 17 до 21 часов жители и гости города смогут посетить мастер-классы различных направлений – от спорта до искусства, от творчества до науки. Семейно-молодежный фестиваль не даст скучать и детям. Их ждут веселые игры с аниматорами, а также большая трехметровая раскраска с популярными мультгероями.

Главной фишкой фестиваля станет выступление лучших творческих коллективов Тюменской области. Кавер-группы Art Band и Radio 36,6, дуэт AK Boys, шоу барабанщиков Ibiza и вокальный дуэт Brunetki не оставят слушателей равнодушными.

Вход свободный.