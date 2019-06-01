Артисты Мариинки исполнят популярную оперную классику в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой подготовили программу "Оперное-гала", которую артисты исполнят на XI музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле" 6 июля.

Вместе с руководителем в Сибирь приедут солисты Андрей Серов (бас), Анна Матис (меццо-сопрано), Наталья Павлова (сопрано), Татьяна Старкова (сопрано), Ярослав Петряник (баритон), Савва Хастаев (тенор). Они представят арии и ансамбли из популярных опер русских и итальянских композиторов.

Солисты академии уже сейчас известны именитым артистам и поклонникам классической музыки. Так, маэстро Юрий Башмет поделился воспоминанием об одной петербургской репетиции. На спевке произведения "Путешествие в Реймс" Джоаккино Россини солисты поразили мэтра.

"В нашей стране эта опера не исполнялась. Она вообще нигде не исполнялась лет сто пятьдесят из-за своей невероятной сложности. Но, приехав на первую спевку в Питер, я был озадачен: ни одного именитого солиста, только молодые ребята, ученики Ларисы Гергиевой. Я не мог вообразить, что им по плечу такие сложные партии", – удивился Юрий Башмет.

По его словам, заслуга превосходного качества вокалистов академии полностью принадлежит педагогу, во многом не уступающему своему брату маэстро Валерию Гергиеву.

Вместе с московскими певцами выступят солисты хоровой капеллы под руководством Альберта Мишина. Аккомпанировать вокалистам будут музыканты Тюменского филармонического оркестра, дирижировать которым будет его художественный руководитель маэстро Евгений Шестаков.

"Лето в Тобольском кремле" – один из самых значимых музыкальных фестивалей тюменской филармонии. Под открытым небом возле Софийского двора звучит классическая музыка в исполнении симфонического оркестра, исполняются арии из опер, популярные произведения академического жанра. Подробности на сайте Тюменского концертно-театрального объединения.

Ирина Ромашкина