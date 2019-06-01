Строительство моста через Пур на Ямале закончат на год раньше

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Строительство моста через реку Пур идет ускоренными темпами и может завершиться к концу 2020 года, на год раньше первоначального срока, сообщает ИА "Север-Пресс".

Все сваи нового моста уже погружены, начаты работы по сооружению сборно-монолитных тел опор. На этих больших конструкциях и будет держаться мост.

По словам руководителя проекта компании "Мостострой-11" Артема Лопарева, подрядчик приступил к монтажу первого пролетного строения. Пролетное строение — это металлическая конструкция, по которой и поедут машины. Всего установят десять таких конструкций.

Помимо монтажа опор ведутся и другие работы: с берега уже убрали мешавшие строительству бесхозные строения, отсыпают подходы к мосту и переносят инженерные коммуникации.

На объекте работают десятки единиц строительной техники и порядка трехсот специалистов. Каждый из инженеров, сварщиков, монтажников, стропальщиков и водителей имеет высокую квалификацию.

"Ведем параллельно работы на нескольких конструктивах. Вследствие этого увеличиваем количество специализированной строительной техники, увеличиваем количество рабочей силы. Ну и, конечно, контроль", — отметил Артем Лопарев.

Напомним, капитальная переправа свяжет промышленные объекты и месторождения восточной части Ямала с основной сетью региональных дорог, ее строительство началось в декабре 2018 года. Длина нового моста составит с подходами и насыпью 1,7 км. Автомобили смогут передвигаться по двум полосам с максимальной скоростью 100 километров в час. Проезд для жителей на легковых автомобилях, а также социальных и экстренных служб будет бесплатным. Высота опор массивной конструкции позволит проходить под мостом и катерам, и крупным судам.