Уникальный поезд-музей "Воины веры" сделает остановку в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поезд-музей "Воины веры" проедет по городам России, чтобы рассказать жителям страны о героях, которые внесли вклад в историю государства, его развитие и процветание. 1 мая 2020 года железнодорожный состав начнет свою работу в Москве, после чего отправится по стране и посетит 85 российских городов, в числе которых будет и Тюмень.

Презентация уникального проекта прошла в Москве 10 июня. Инициаторы и организаторы поделились тем, каким будет путешествие необычного поезда, что ожидает его будущих посетителей, как в музей будут интегрированы современные технологии.

По словам вице-президента Фонда социальных и культурных программ "Сокол", автора идеи поезда-музея Ирины Соколовой, кропотливая работа по подготовке к техническому обеспечению проекта ведется больше года. В концепции учитывались основные сферы жизни общества с целью сохранения исторической памяти, духовно-нравственного воспитания, здорового образа жизни и гармоничного развития граждан.

"Это дорогостоящий проект, такого не было за всю историю страны. Мы разрабатывали его больше года, была кропотливая работа. Главная задача - пробудить веру у людей, возродить духовные ценности народа с учетом консолидации политических, общественно-гражданских и религиозных сил. В каждом городе мы приглашаем местных героев, чтобы они рассказали о своих подвигах. Мы верим, что проект будет жить и дальше и в будущем выйдет за пределы страны", - рассказал она в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Железнодорожный состав представляет собой вагоны-музеи, соответствующие разным тематикам. Так, вагон "Путь просвещения" посвящен теме духовно-нравственного воспитания граждан. О событиях военных конфликтов разных эпох и памяти жертв расскажет вагон-музей "Живы в наших сердцах", а все об изобретениях и открытиях великих русских ученых посетители узнают в вагоне "Свет науки". Будут работать вагоны, посвященные теме космоса, медицины, архитектуры и скульптуры, живописи и музыки, экологии и достижениям великих спортсменов.

Уникальностью поезда-музея станет вагон, посвященный героям современности. На протяжении всего следования поезда любой желающий сможет выразить слова благодарности конкретным лицам и организациям, написать об этом письмо и опустить его в установленную в вагоне капсулу. Наиболее интересные истории будут опубликованы.

Внутри вагоны будут оборудованы аппаратурой с использованием инновационных технологий. Так, по словам руководителя отдела развития ГК "Гефест-Капитал" Дарьи Гольдман, в вагоне, посвященном космосу, посетители смогут использовать шлемы виртуальной реальности.

"Нам бы хотелось, чтобы дети и взрослые, которые заходят в этот вагон, увидели подвиг космонавта его глазами. Можно будет надеть шлем виртуальной реальности и впервые выйти в открытый космос, в другом шлеме увидеть первый полет человека в космос, еще в одном - как выглядит наша планета с МКС", - рассказала она.

В вагоне, посвященном музыке, используют технологию направленного звука. Пройдя по музыкальному лабиринту, посетитель познакомится с историей становления музыки, услышит отрывки произведений великих композиторов.

Экраны-слайдеры помогут узнать больше о том, как устроено тело человека. Технология позволяет экрану ездить из стороны в сторону над манекеном человека, изучая его строение. В вагоне науки и техники будут перечислены самые знаменательные изобретения русских людей – тетрис, лазер, водородная бомба и многое другое.

"Мы дадим посетителям возможность изучить и возгордиться тем, что делали их соотечественники", - добавила Дарья Гольдман.

По словам Ирины Соколовой, посещение поезда-музея "Воины веры" для всех желающих будет бесплатным. В ходе получасовой экскурсии, юные и взрослые посетители поучаствуют в интерактивной программе, познакомятся с представленными экспозициями. Особая роль будет отведена общению с почетными гостями – героями, ветеранами, артистами, учеными, учителями, священнослужителями, общественными деятелями.

Официальное открытие поезда-музея "Воины веры" запланировано на 1 мая 2020 года и будет приурочено к 75-летию Великой Победы. Затем поезд отправится в путешествие и в течение одного календарного года посетит административные центры российских регионов. Ориентировочное время пребывания поезда в Тюмени – с 10 по 17 февраля 2021 года. А уже 1 мая 2021 года поезд-музей вернется в Москву, попутно собрав новые неизвестные факты о героях России.

Любовь Голышева