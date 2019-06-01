Победителей конкурса театралов по произведениям Петра Ершова назовут 12 июня

| Фото: МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Молодежные театральные коллективы Тюмени работают над созданием спектаклей, перформансов, инсталляций по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Лучшие из них тюменцы смогут увидеть осенью. Имена победителей будут объявлены 12 июня на торжественном мероприятии, посвященном Дню России, которое пройдет в парке Школьный, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

В молодежном театральном центр "Космос" прошла защита конкурсных проектов, перед экспертным жюри стояла непростая задача: из девяти участников выбрать трех победителей-обладателей грантов.

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, координатор регионального проекта партии "Единая Россия" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов, входящий в состав жюри, отметил, что в Тюмени широко представлено молодежное театральное движение, и вполне закономерно, что в поле внимания творческих коллективов попало прекрасное произведение сибирского сказочника.

"Молодые актеры с удовольствием берутся за эту тему. Так, Московская театральная школа Олега Табакова поставила спектакль "Конек-горбунок". Интересно, что предложат тюменские коллективы. В октябре, в дни школьных каникул, мы будем праздновать 185-летие с дня первой публикации сказки отдельным изданием. Тюмень ожидает гостей из других регионов, уверен, что новые талантливые постановки найдут своих зрителей и поклонников", - заявил Андрей Артюхов.

Участники конкурса поделились идеями с экспертами, в ходе защиты от жюри поступали не только вопросы, но и предложения, как доработать проект.

Руководитель театральной мастерской "Будильник" Юрий Демчук представил перформанс "Вот и сказка началась!". Уличное интерактивное мероприятие адресовано юным жителя тюменского микрорайона Видный. "Ребятам предстоит пройти по маршрутному листу по пяти станциям, где они будут выполнять различные задания, продемонстрируют знания сказки и откроют для себя что-то новое", - рассказал Юрий Демчук.

Члены экспертной комиссии предложили ему не ограничиваться одним микрорайоном, а рассмотреть возможность проведения выездного мероприятия в разных уголках Тюмени. Руководитель "Будильника" согласился, что это хорошее предложение и оно вполне реализуемо.

В числе проектов были также пластический спектакль, музыкальный спектакль, спектакль-сказка по мотивам произведения П. П. Ершова "Конек-горбунок"; звуковые и световые инсталляции, перфоманс-инсталляции, подразумевающие участие зрителей.

Куратор МТЦ "Космос" Ольга Петрушина считает, что каждый проект достоин внимания: "Ребята потрудились, постарались передать свой взгляд на сказку "Конек-горбунок", они не боятся экспериментировать и пробовать, что очень важно в театральном искусстве. Да, гранты получат лишь трое, но и остальным участникам я желаю воплощения в жизнь их идей".