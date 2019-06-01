Тюменским школьникам вручили паспорта граждан России

| Фото: с портала "Тюмень - наш дом" | Фото: с портала "Тюмень - наш дом"

23 тюменских школьника получили паспорта граждан Российской Федерации. Акция "Мы – граждане России!" в администрации города 11 июня.

На торжественную церемонию традиционно пригласили отличников учебы, победителей предметных олимпиад, лидеров общественных движений, спортсменов, завоевавших высокие награды.

Глава Тюмени Руслан Кухарук отметил, что эти ребята уже достойно представляют родной город. "Вашими успехами гордятся ваши родители, педагоги, наставники, и в этом уже выражается ваша взаимосвязь с любимым городом. Сегодня день, когда у вас есть прекрасная возможность ощутить себя частью большой Родины. Вы – достойные продолжатели истории нашей страны", - сказал он.

Среди отличников учебы, кому Руслан Кухарук вручил основной документ – ученица школы № 94 Наталья Фролова, участница всероссийских олимпиад по иностранным языкам.

"Кроме основного английского языка, в качестве дополнительного я изучаю французский язык. В этом учебном году на Всероссийской олимпиаде по французскому языку я вошла в десятку сильнейших школьников страны. В этом не только мой успех, но и моего педагога Галины Алексеевны Трофимовой. Думаю, что достигать высоких результатов легко, если тебя поддерживают, подталкивают вперед, предоставляют все возможности развиваться", - рассказала Наталья Фролова.

Высоких результатов добиваются представители молодого поколения тюменцев и в спорте. За 2018 год школьниками региона завоевано 5 тыс. 500 медалей, из них около 1 тыс. 300 – на соревнованиях всероссийского и международного уровней.

Девяти юным спортсменам паспорта вручил серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы, заслуженный тренер и мастер спорта по греко-римской борьбе Владимир Чебоксаров.

"Имена тюменских спортсменов знает весь мир. На собственном опыте я знаю, что на каких аренах мы бы не выступали, на какие пьедесталы не поднимались, всегда в своем сердце мы храним любовь к малой родине. Из всех моих титулов, самым высоким и дорогим для меня званием является звание, которого меня удостоили земляки, - почетного гражданина Тюмени", - поделился он.

Юношам и девушкам, успешно занимающимся вокалом, хореографией, живописью, паспорта вручил тюменский автор и композитор Сергей Дьяконов-Дьяченков.

На память о важном событии советник губернатора Тюменской области Александр Новопашин вручил юным гражданам России книгу "Тюменское счастье". Он отметил, что это первая книга, страницы которой можно прослушать через мобильное приложение, а ребята – ее первые обладатели.

Ирина Кургузова