Причинами четырех пожаров в Тюменской области стали грозовые разряды

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

Грозовые разряды послужили причинами четырех пожаров в Тюменской области 11 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Так, в 16 часов 15 минут огнеборцам поступила информация о пожаре на ул. Советской в Ембаево. Там из-за грозового разряда огонь по всей площади повредил дом, надворные постройки, баню и гараж.

В 16 часов 42 минуты огнеборцы выехали на ул. Октябрьскую в пос. Боровский. Огонь по всей площади повредил дом мансардного типа.

В 17 часов 32 минуты сотрудникам МЧС стало известно о пожаре из-за грозового разряда в СНТ "Мичуринец-2". Пламя уничтожило одноэтажный дом.

В 20 часов 19 минут в дер. Аксарина в Ярковском районе загорелись надворные постройки размерами 4 на 7 метров.

По каждому случаю размер ущерба устанавливается.

Инна Пахомова