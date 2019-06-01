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Причинами четырех пожаров в Тюменской области стали грозовые разряды

Происшествия, 11:58 13 июня 2019

МЧС России | Фото: МЧС России

Грозовые разряды послужили причинами четырех пожаров в Тюменской области 11 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергей Юсько.

Так, в 16 часов 15 минут огнеборцам поступила информация о пожаре на ул. Советской в Ембаево. Там из-за грозового разряда огонь по всей площади повредил дом, надворные постройки, баню и гараж.

В 16 часов 42 минуты огнеборцы выехали на ул. Октябрьскую в пос. Боровский. Огонь по всей площади повредил дом мансардного типа.

В 17 часов 32 минуты сотрудникам МЧС стало известно о пожаре из-за грозового разряда в СНТ "Мичуринец-2". Пламя уничтожило одноэтажный дом.

В 20 часов 19 минут в дер. Аксарина в Ярковском районе загорелись надворные постройки размерами 4 на 7 метров.

По каждому случаю размер ущерба устанавливается.

Инна Пахомова

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# МЧС , пожары

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