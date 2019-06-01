  • 14 июня 201914.06.2019пятница
  • USD64,6314
    EUR73,0141
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северный

Тюменцы посоревнуются в песенном футболе в ДНК "Строитель"

Общество, 12:10 14 июня 2019

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Соревнование в песенном футболе ждет тюменцев на конкурсно-игровой программе "Семья – мое уютное гнездо", которое начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 15 июня в 12 часов, сообщают организаторы.

На мероприятие приглашают семьи с детьми школьного возраста. Участники выберут имена для своих домов и составят одну большую деревню "ауыл". Конкурсанты будут соревноваться в отгадывании загадок и составлении пословиц, в песенном футболе. Их ждет много увлекательных творческих заданий.

Для всех участников приготовлены подарки и самый главный из них, по словам организаторов, – это возможность отвлечься от будничных дней, почувствовать себя большой, дружной семьей.

Вход свободный.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , конкурсы , отдых , семьи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:16 14.06.2019Команда "Аванпоста" представит регион на Всероссийской игре "Победа"
12:54 14.06.2019Хоровая капелла Тюменской филармонии выступит в торговом центре
12:43 14.06.2019В тюменской больнице установили новейший аппарат МРТ
12:21 14.06.2019Тюменцев ждут прохладные выходные