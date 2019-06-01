Тюменцы посоревнуются в песенном футболе в ДНК "Строитель"

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Соревнование в песенном футболе ждет тюменцев на конкурсно-игровой программе "Семья – мое уютное гнездо", которое начнется в клубном зале ДНК "Строитель" 15 июня в 12 часов, сообщают организаторы.

На мероприятие приглашают семьи с детьми школьного возраста. Участники выберут имена для своих домов и составят одну большую деревню "ауыл". Конкурсанты будут соревноваться в отгадывании загадок и составлении пословиц, в песенном футболе. Их ждет много увлекательных творческих заданий.

Для всех участников приготовлены подарки и самый главный из них, по словам организаторов, – это возможность отвлечься от будничных дней, почувствовать себя большой, дружной семьей.

Вход свободный.