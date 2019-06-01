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На федеральных дорогах Тюменской области снижается смертность в ДТП

Общество, 16:54 13 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

21 человек погиб в дорожных авариях на федеральных трассах Тюменской области в 2019 году. Снижение гибели в ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 38,2% — годом ранее погибли 34 человека, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 2019 году три человека погибли в ДТП на федеральной автодороге Тюмень - Омск, восемь - на федеральной автодороге Курган - Тюмень, 10 - на федеральной автодороге Тюмень - Ханты-Мансийск.

В 2019 году на федеральных трассах Тюменской области произошло 127 ДТП, что больше того же периода 2018 года на 9,5%. Ранены 220 человек, что больше прошлогодних показателей на 35%.

Основными причинами ДТП при следовании на дальние расстояния остаются усталость водителей и сон за рулем, выезд на встречную полосу, опасный обгон, неправильный выбор скорости и дистанции.

В рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" автоинспекторы проводят мероприятия совместно с медицинскими работниками. Они объясняют автомобилистам, чем опасно плохое самочувствие при следовании на дальние расстояния, какой минимальный отдых должен быть у водителя между перегонами.

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# аварии , ГИБДД , ДТП , федеральные трассы

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