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Проект тюменских студентов могут взять в основу реновации Кирова

Общество, 18:43 13 июня 2019

ТИУ | Фото: ТИУ

Проект студентов ТИУ может лечь в основу реновации Кирова. Команда Института архитектуры и дизайна завоевала второе место по итогам Всероссийского проекта "Urban-Challеnge", сообщает пресс-служба опорного вуза.

Участниками проекта стали команды из десяти вузов России. Тюменский индустриальный университет представили студенты Елизавета Белова, Алиса Колова и Дмитрий Дмитриевский, а также ассистент кафедры Дизайна архитектурной среды Мария Гайдук.

В конкурсной части проекта командам предлагалось выполнить два задания. Первое связано с реновацией центральной площади Кирова, а второе с реконструкцией территории возле ВятГУ.

Эксперты обращали внимание не только на креативность, но и на экономичность, практичность идеи. Причина в том, что правительство Кировской области планирует взять на вооружение лучшие проекты и превратить их в реальность.

Организаторы высоко оценили работу команды Института АРХИД, поэтому следующий "Urban-Challеnge" они предложили провести в Тюменском индустриальном университете.

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# Киров , реновация , ТИУ

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