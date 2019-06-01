Ишимские малыши сразились в морской бой, хоккей и дженгу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый городской фестиваль настольных игр "Игротон" собрал дошкольников Ишима в детском саду №9 13 июня.

Двенадцать детей, по одному представителю от каждого детского сада, вместе с родителями играли в шашки, морской бой, дженгу, хоккей и другие настольные игры. Маршрутные листы с геометрическими фигурами направляли малышей по нужному маршруту. Дети с удовольствием меняли локации и увлеченно состязались. Для некоторых это было первое знакомство с настольными играми.

"Дети и родители стали забывать, что такое настольные игры. Мы решили напомнить, что есть очень интересное и доступное времяпрепровождение. Это и ребенка развивает, и помогает сплочению семьи. Идея провести фестиваль настольных игр возникла коллегиально. Всех участников наградим грамотами и каждому подарим настольную игру", - рассказала методист детского сада №9 Наталья Фетисова.

Мама Антона Купина из детского сада № 19 отметила высокий уровень организации фестиваля и его актуальность.

"Ребенку очень понравился фестиваль. Нам помогло с легкостью пройти локации то, что дома мы постоянно играем шашки, шахматы и другие настольные игры", - поделилась она, добавив, что ее шестилетний сын мечтает стать великим шахматистом.

В июле в детском саду пройдет вторая городская выставка кошек, а в августе - второй городской фестиваль "Солнце на спицах".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина