В Тюмени выспутит Grupo Fantasma

www.grupofantasma.com www.grupofantasma.com

Музыкальный коллектив Grupo Fantasma (США) выступит на площади 400-летия Тюмени 25 июня. Начало в 18 часов 30 минут, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Grupo Fantasma возник в городе Остин, штат Техас, в 2000 году. Все 19 лет он покорял аудитории крупнейших фестивалей по всему миру. Создание коллектива стало одним из важнейших событий в жанре современной латиноамериканской музыки, в 2011 году группа получила престижную музыкальную награду "Грэмми" за альбом El Existential.

В турне по России Grupo Fantasma выступит одним из хедлайнеров фестивалей "Усадьба Jazz" в Москве и Уральская ночь музыки в Екатеринбурге, а также даст концерты на главных концертных площадках в Тюмени, Чите, Улан-Удэ, Иркутске и Красноярске.

Концерт пройдет при поддержке департамента культуры Тюменской области и генерального консульства США в Екатеринбурге.