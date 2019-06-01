На Троицу пустят дополнительные автобусы к тюменским кладбищам

| Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам, увеличат 15 июня, в Троицкую родительскую субботу, а также 16 июня, сообщает "Тюменьгортранс".

На маршруте № 121 "ЖДВ – Червишевское кладбище-2" организуют движение трех автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 "ЖДВ – с/о "Приволье" будут курсировать три автобуса большого класса вместимости.

Расписание доступно на сайте МКУ "Тюменьгортранс", а также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.