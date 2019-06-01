  • 14 июня 201914.06.2019пятница
  • USD64,6314
    EUR73,0141
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северный

На Троицу пустят дополнительные автобусы к тюменским кладбищам

Общество, 13:38 14 июня 2019

пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2 | Фото: пресс-служба ПАТП № 1 и ПАТП № 2

Количество автобусов, идущих к тюменским кладбищам, увеличат 15 июня, в Троицкую родительскую субботу, а также 16 июня, сообщает "Тюменьгортранс".

На маршруте № 121 "ЖДВ – Червишевское кладбище-2" организуют движение трех автобусов особо большого класса вместимости, на маршруте № 32 "ЖДВ – с/о "Приволье" будут курсировать три автобуса большого класса вместимости.

Расписание доступно на сайте МКУ "Тюменьгортранс", а также по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , общественный транспорт , Троица , Тюменьгортранс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 14.06.2019Лучших кинологов УФСИН выявили в Тюмени
14:32 14.06.2019Тюменский проект "Снять за 72 часа" объединит участников со всей страны
14:10 14.06.2019Новый корпус Института физкультуры ТюмГУ готов к открытию
14:00 14.06.2019Тюменские спектакли представят на международном фестивале