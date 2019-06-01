Тюменцам напоминают, как не стать жертвой мошенников

| Фото: тцсм.рф | Фото: тцсм.рф

Памятку для тюменцев от том, как уберечься от мошенников, разработали совместно администрация города, полиция и прокуратура.

В ней представлены основные схемы, по которым злоумышленники пытаются завладеть данными банковских карт: звонок от "сотрудника" банка о блокировке карты, сообщение о несчастном случае, якобы произошедшем с родственником и другие.

Необходимо помнить о том, что единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты – это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке, если вы получили смс-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк.

Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении, за это может взиматься дополнительная плата.

Тюменцам напоминают, что данные банковской карты ни в коем случае нельзя передавать посторонним лицам. Если все-таки вы стали жертвой мошенников - незамедлительно обращайтесь в полицию.